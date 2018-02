Infomediaire Maroc – Selon un bilan publié par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), en 2017, la création d’entreprises a continué sur sa tendance positive au Maroc. Les nouvelles immatriculations au registre de commerce ont atteint 41 245 créations de personnes morales en 2017, avec une évolution de +3% par rapport à 2016.

Les formes juridiques les plus prédominantes sont la SARL et la SARL à associé unique qui représentent respectivement 50,5% et 47,8% du total des créations d’entreprises personnes morales. Concernant la répartition régionale des entreprises créées, la région Casablanca-Settat est toujours en pole position dans le classement des régions qui attirent le plus de créations d’entreprises avec une part de 36%, suivie des régions Rabat-Salé- Kénitra (15%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11%) et Marrakech-Safi (11%).

La création des entreprises individuelles (personnes physiques) a connu une évolution de +8% par rapport à l’année 2016 : 38 065 entreprises individuelles (personnes physiques) ont été immatriculées contre 35 118 en 2016.

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima vient en tête (21%), suivie de la région de l’Oriental (16%) et en 3ème position la région de Casablanca-Settat (10%).

