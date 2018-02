Infomediaire Maroc – La cérémonie de lancement du projet « Energie solaire pour le développement de l’électrification rurale au Mali », auquel adhère l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), a eu lieu ce lundi à Bamako. Ce projet ambitieux consiste à construire 2 centrales solaires photovoltaïques avec stockage chacune d’une puissance de 1,25 MWc et 1,18 MWc (soit une puissance totale de 2,4 MWc).

Il s’agit également de construire un réseau de distribution Moyenne tension et basse tension, avec des longueurs approximatives respectivement de 67 km et 117 km, y compris les branchements de plus que 5 000 foyers moyennant des compteurs prépayés.

Ce projet permettra de raccorder 24 villages dans la région de Ségou, et plus précisément dans les communes de Saloba (13 villages) et Sana (11 villages).

A noter que, à travers sa contribution au projet qui s’inscrit dans le cadre de la coopération tripartite (Mali-Maroc-BID), l’ONEE assure une assistance pour la réalisation des études préliminaires géotechnique, hydraulique, hydrologique et topographique, l’accompagnement et l’assistance technique pour le choix des équipements et des constructeurs.

Le coût estimatif du projet s’élève à 17 millions de dollars. La BID contribue au financement de 88% par le biais d’une opération de prêt concessionnel, le gouvernement Malien prend en charge 9% coût et l’ONEE 3%.

