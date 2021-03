Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, a eu un entretien téléphonique, ce 12 mars 2021, avec le ministre des Affaires Européennes et Internationales de la République d’Autriche, Alexander Schallenberg.

Les deux ministres ont mis en avant l’excellence des relations bilatérales et ont affirmé leur volonté commune de leur insuffler une nouvelle dynamique, en introduisant de nouveaux domaines de coopération, comme les énergies renouvelables.

Le ministre autrichien a salué, à cette occasion, la gestion exemplaire du Maroc de la pandémie de la Covid-19, notamment la campagne de vaccination menée sous la conduite du Roi Mohammed VI.

Le ministre autrichien a également tenu à féliciter le Maroc pour sa consécration, dans la dernière Communication Européenne sur le Voisinage, en tant que partenaire stratégique de l’UE, ajoutant que le Royaume incarne un véritable pôle de stabilité dans la région et en Afrique.

Les deux ministres se sont réjouis de la convergence de vues et de la concordance de leurs diagnostics sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation en Libye et dans la région du Sahel.

Bourita et Schallenberg ont convenu de coordonner leur action dans plusieurs domaines prioritaires au niveau multilatéral et au sein des instances internationales.