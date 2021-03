Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger (MRE) organise, ces 13 et 14 mars en Côte d’Ivoire, le premier “guichet unique mobile au service des Marocains du monde” en Afrique.

Le guichet unique mobile sera organisé lors d’une visite de travail menée par la ministre déléguée chargée des Marocains Résidant à l’Etranger, Nezha El Ouafi, avec la participation de 14 représentants de ministères et d’institutions nationales, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

L’organisation de cette visite reflète la sollicitude royale que le Roi Mohammed VI accorde aux questions et aux intérêts des citoyens MRE, et s’inscrit dans le cadre de la politique de proximité menée par le ministère délégué chargé des MRE, surtout en matière d’amélioration des différents services administratifs qui leur sont fournis, ajoute la même source.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du rapprochement d’un certain nombre de services aux Marocains de Côte d’Ivoire, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19, notamment la réduction de la mobilité, vise à accompagner et à suivre de près la situation des Marocains établis dans ce pays, à faire connaître les différents nouveaux services qui leur sont destinés par les départements et institutions nationales concernés par les affaires de MRE, surtout après leur mise en conformité avec les besoins et les attentes de cette catégorie d’usagers, souligne le communiqué.

Ce guichet unique mobile permettra de rapprocher et de faciliter l’accès aux services administratifs, assure le ministère. Il permettra aussi d’écouter, d’orienter et de conseiller sur les diverses problématiques liées aux Marocains résidant en Côte d’Ivoire, ainsi que d’étudier les différents dossiers soulevés par les départements concernés qui participent. Par ailleurs, différents programmes en faveur des Marocains résidant dans ce pays, et un ensemble de nouveautés administratives et juridiques les concernant seront présentés lors de l’organisation de ce guichet, qui intervient dans une conjoncture exceptionnelle liée à la crise “Covid 19”, et ses effets sur cette catégorie, poursuit le communiqué.

Dans le cadre des chantiers de relance économique, et du programme national de mobilisation des compétences marocaines résidant à l’étranger, et en conformité avec la politique africaine du Maroc, le premier forum des compétences marocaines en Afrique sera organisé, le 14 mars, sous le signe: “Les compétences marocaines résidant en Afrique au service du développement du continent”, annonce le ministère. Ce rendez-vous est une première étape dans la création d’un réseau de compétences marocaines résidant en Afrique avec comme objectif de transférer l’expertise, les connaissances et les investissements de cette catégorie, ainsi que de les informer des opportunités disponibles pour participer aux chantiers de développement au Royaume.

Lors de cette visite, une rencontre de communication sera organisée avec les Marocains de Côte d’Ivoire pour s’arrêter sur leurs aspirations et attentes, examiner de près les questions qui les intéressent, et présenter les programmes et les priorités du ministère délégué, en présence de représentants d’un ensemble de départements gouvernementaux et d’institutions nationales, ajoute le communiqué. Le nombre de Marocains en Afrique a considérablement augmenté grâce à la politique du Roi Mohammed VI, en matière de renforcement de la coopération Sud-Sud et d’encouragement des investissements publics et privés dans un certain nombre de secteurs de développement, note le ministère.