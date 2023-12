Le roi Mohammed VI a eu, ce lundi au Palais présidentiel Qasr Al Watan à Abou Dhabi, des entretiens en tête-à-tête avec le président des Emirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane.

Pour rappel, le Souverain effectue, à l’invitation du président émirati, une visite de travail et de fraternité aux Emirats arabes unis, qui a été marquée par la signature par les deux chefs d’Etat de la Déclaration « Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l’Etat des Emirats Arabes Unis », visant à rehausser les relations entre les deux pays et leur coopération commune vers des horizons plus larges, par le biais de partenariats économiques agissants au service des intérêts suprêmes mutuels et générateurs de progrès et de prospérité pour les deux peuples.