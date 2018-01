Infomédiaire Maroc – Le ministre finlandais de l’Environnement, de l’énergie et du logement, Kimmo Tiilikainen, se rendra au Maroc cette semaine “pour promouvoir les exportations et l’internationalisation des entreprises finlandaises”, a annoncé un communiqué de son département.

Tiilikainen sera accompagné d’une importante délégation composée de 19 représentants des entreprises des secteurs de l’eau, de la gestion des déchets, de l’énergie, de la bio-économie et de la technologie, ainsi que de l’expertise en économie circulaire.

La délégation comprend également des responsables de l’Institut finlandais de l’environnement (SYKE), de l’Institut des ressources naturelles (LUKE) et du Fonds finlandais pour l’Innovation (Sitra). Au Maroc, le ministre rencontrera plusieurs hauts responsables gouvernementaux, ainsi que des représentants de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Et outre l’eau, les déchets et l’énergie, les sujets à l’ordre du jour comprennent l’économie circulaire et les investissements dans la production industrielle durable et moderne.

