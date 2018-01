Infomédiaire Maroc – L’Académie des Arts Traditionnels de la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca a signé une convention cadre de partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) visant notamment la réhabilitation d’une dizaine de ksour et kasbah pilotes.

Elle a également pour but d’associer les étudiants et les lauréats de l’Académie aux actions du ministère chargé de l’Habitat dans le cadre de sa programmation des interventions sur les ksour et kasbah à l’horizon 2025 afin de développer leur savoir en restauration et contribuer à leur employabilité.

Cette convention s’inscrit dans le cadre de mise en œuvre du programme de Valorisation durable des Ksour et Kasbah du Maroc, lancé par le ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville (MHPV) et le PNUD.

Rédaction Infomédiaire