Infomédiaire Maroc – Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement Saâd Eddine El Othmani, a adopté le projet de loi relatif à la protection des végétaux.

Présenté par le secrétaire d’Etat chargé du Développement rural et des eaux et forêts, ce projet vise à prendre les mesures nécessaires en matière de santé végétale à travers la mise à niveau des mécanismes juridiques réglementant la protection des végétaux et les produits végétaux.

Il s’agit aussi des mesures relatives à l’interdiction d’entrée sur le territoire national et à la lutte contre la propagation des fléaux, leur prévention, détection et contrôle.

Ce texte s’inscrit dans le cadre des engagements internationaux du Royaume et de la Convention internationale pour la protection des végétaux et tient compte des nouvelles normes de l’Organisation mondiale de commerce quant à l’application des mesures sanitaires et de santé végétale.

Le projet de loi prévoit la création d’un système de surveillance de la santé végétale basé sur l’analyse des risques, en plus de l’engagement de l’Etat à garantir une vigilance permanente dans ce domaine et l’adoption d’un plan national d’intervention d’urgence.

IM