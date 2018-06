Infomédiaire Maroc – Le Ministère de l’Intérieur et le Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau et Organisent conjointement, ce vendredi 8 Juin 2018, une journée d’information et de communication pour présenter le nouveau système de vigilance météorologique.

Ce nouveau système a été mise en place par la Direction de la Météorologie Nationale en partenariat avec la Direction de la Recherche et de la Planification de l’Eau, le Centre de Veille et de Coordination (CVC) relevant du Ministère de l’intérieur et la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC). Il est basé sur les nouvelles technologies pour améliorer les informations météorologiques, et faciliter leur diffusion et accessibilité.

Ce système constitue une avancée dans la gestion des alertes météorologiques, surtout qu’il contribuera de manière efficace au développement de l’annonce précoce de phénomènes météorologiques afin de réduire leur risques. Il permettra, également, de prendre de décisions proactives en faveur des citoyens ainsi que de tous les utilisateurs de l’information météorologique et de contribuer à réduire les effets négatifs des phénomènes extrêmes sur l’économie nationale.

A noter que ce nouveau système permettra de surveiller et de suivre le phénomènes météorologiques tout en déterminant la possibilité d’occurrence d’un ou des phénomènes dangereux durant les prochaines 24 et 48 heures et en indiquant par zones (provinces et bandes côtières) en quatre couleurs (vert, jaune, orange, et rouge) les niveaux des risques liés aux conditions météorologiques.

