L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNur) a développé un projet de mise en place d’un réseau automatique de mesure de la radioactivité présente dans l’environnement à travers l’installation de sondes de mesure en continu du débit de dose gamma ambiant, ayant pour but de contribuer à l’estimation des doses pouvant être reçues par la population.

Ce projet s’inscrit dans les activités de contrôle réglementaire de l’AMSSNuR qui assure le support de l’Etat par la mise en place d’un réseau national de surveillance radiologique de l’environnement, en collaboration avec d’autres acteurs impliqués afin d’assurer un suivi des niveaux de la radioactivité dans l’environnement et de contrer de manière adéquate toute élévation anormale de ces niveaux, indique lundi un communiqué de l’Agence.

Par la mise en place de ce projet de veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national, AMSSNuR compte détecter toute contamination environnementale qui pourrait être occasionnée par les activités radiologiques et nucléaires au Royaume et dans les pays voisins, et ainsi assurer la protection du public et de l’environnement contre les rayonnements ionisants issus de ces activités, précise-t-on.

Elle envisage également, par le biais de ce projet, de préserver la transparence des résultats de cette surveillance et des informations relatives à l’impact sanitaire de la radioactivité partagées avec le grand public, et ce, en développant une banque de données regroupant les résultats de mesures de la radioactivité de l’environnement et leur interprétation en termes d’impact radiologique, souligne le communiqué.

AMSSNuR partagera ce référentiel de données sur Internet avec les parties prenantes, ainsi qu’avec tout public désirant s’informer sur l’état radiologique de l’environnement dans notre pays, note la même source.

L’Agence, dont la vocation est la protection de l’Homme, de la société et de l’environnement contre les risques liés aux utilisations des rayonnements ionisants, est tenue de garantir constamment une surveillance des effets desdits rayonnements sur la santé, non seulement des utilisateurs, mais aussi des membres du public.