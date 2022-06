Les Domaines Agricoles lancent, en marge de la Journée Mondiale de l’Environnement, célébrée chaque année le 5 juin, une action d’envergure placée cette année sous le slogan ‘’اجيالنا من أجل بيئتنا’’ (Nos générations en faveur de notre Environnement). Dans ce cadre, Les domaines Agricoles ont ciblé 10 villes du Royaume pour faire participer 20’000 enfants de 50 écoles à cette action de protection de la nature. Il s’agira de sensibiliser les jeunes générations aux messages clés invitant à la protection de l’environnement et au respect de la biodiversité en milieu urbain.

En phase avec leur engagement écoresponsable en faveur de la nature, Les Domaines Agricoles veillent, en effet, en tant que RSE (Entreprise à Responsabilité Sociale) à ce que leurs collaborateurs militent activement et dans la durée pour la préservation de l’écosystème environnemental humain. En ce sens, la Journée Mondiale de l’Environnement 2022 sera caractérisée par un dialogue intergénérationnel impliquant leurs collaborateurs et 20’000 enfants choisis dans 50 écoles, sélectionnées dans 10 villes du Royaume où le Groupe dispose de sites de production.

L’action de sensibilisation qu’organisent les Domaines Agricoles, dans le cadre de l’initiative #LesDomainesEngagés en faveur de l’environnement, est portée par l’ensemble des collaborateurs du Groupe. L’objectif fondamental de cette opération est de sensibiliser les jeunes générations, à travers l’école, à l’impératif de protéger la nature et, in fine, de favoriser un vivre ensemble sous l’impulsion d’une #GenerationRestauration consciente des enjeux de la vie humaine dans la durée.

En orientant cette année leur initiative vers l’école, Les Domaines Agricoles ont l’ambition d’atteindre trois objectifs centraux : Sensibiliser, d’abord, les élèves et les encourager à adopter un comportement « écoresponsable » pour la préservation de l’environnement. Enclencher, par la même occasion, une dynamique en intégrant le développement durable dans le projet éducatif de l’établissement et en ancrant des valeurs communes. Et, in fine, rassembler et créer le lien entre toutes les parties prenantes, à savoir la société civile représentée par les enfants et les parents, le ministère de l’éducation nationale et le secteur économique représenté par Les Domaines Agricoles, afin de contribuer ensemble à la protection de notre planète.

Grâce à cette action et en aval de la célébration de la Journée Mondiale de l’Environnement 2022, Les domaines Agricoles aspirent à réaliser un ancrage territorial d’importance à l’endroit des écoles situées aux abords de ses sites de production, en parfaite synergie avec la stratégie de développement durable du Groupe, dont l’une des missions proactives est justement de créer des liens structurels forts avec les territoires où ils sont implantés.

Pour célébrer comme il se doit la Journée Mondiale de l’Environnement, Les Domaines Agricoles ont préparé une vidéo ludique, qui sera projetée le 5 juin 2022, mettant l’accent sur les objectifs de la protection de l’environnement et les moyens de les atteindre. La vidéo met en scène l’interaction entre les initiés et les non-initiés avec, en fond pédagogique, un dialogue intergénérationnel axé sur l’espoir.

Au plan transversal, l’implication des écoles à l’initiative des Domaines Agricoles vise à mettre en exergue la nécessité de l’éducation pour construire et pérenniser la vision d’une véritable culture de la protection de l’environnement. Plus qu’une préoccupation sociale, la protection de la nature et, par extension, la biodiversité en milieu urbain notamment, est une mission d’intérêt général que l’école peut mener dans la durée.

Lieu idoine de l’éducation aux impératifs du vivre ensemble dans un environnement où la priorité est justement la protection de la nature, l’école est en effet le cœur nodal préparant les jeunes générations à l’impératif de protection de l’environnement et l’engagement citoyen écoresponsable en faveur de la nature. D’où le choix de l’école comme épicentre de l’action 2022 des Domaines Agricoles en faveur de l’écosystème environnemental humain.

Il est à rappeler que les Domaines Agricoles ont organisé l’année dernière, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement 2021, une action de plantation de 2’500 arbres dans le cadre de l’initiative « Un collaborateur = Un arbre ». L’initiative de cette année 2022 sera couronnée par la plantation de 3’000 arbres, soit 500 arbres de plus qu’en 2021. Il est à noter à cet égard que les arbres à planter cette année sont constitués de trois variantes endémiques : Le Caroubier, un arbre qui attire les abeilles, absorbe jusqu’à 50 kg de CO2 par an et lutte contre l’érosion ; l’Arganier, qui élimine jusqu’à 20 kg de CO2 par an ; le Cactus, qui stocke le CO2 et l’eau.