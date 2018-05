Infomediaire Maroc – Barid Al-Maghrib annonce la mise en place d’une nouvelle application mobile ‘‘Amana’’. Disponible gratuitement sur l’Apple Store et Google Play, cette solution s’adresse aux particuliers, professionnels et entreprises à qui elle offre de nombreuses fonctionnalités : tracking des envois, géolocalisation des agences Amana, Al Barid Bank et points-relais, calcul du coût des envois ou encore accès aux offres et promotions en cours. Le lancement de cette nouvelle innovation est imminent.

Rédaction Infomediaire.