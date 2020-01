Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret n° 2.19.1094 relatif aux attributions et à l’organisation du ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Présenté par le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, ce décret vise à restructurer les services centraux du ministère pour qu’ils puissent accompagner les mutations qu’a connues le département et accomplir les missions et les nouveaux rôles qui lui ont été attribués en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, a indiqué le porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le but de ce projet de décret est de doter le ministère d’unités administratives spécialisées (UAS), censées accompagner les grands chantiers se rapportant aux départements concernés, a précisé Abyaba. Le nouveau texte a pris en compte le transfert et l’intégration des missions exercées auparavant par le secrétariat d’État chargé de l’Eau pour éviter le chevauchement des compétences, ainsi que la création de l’Agence nationale des équipements publics et l’Agence nationale de la sécurité routière qui prendra en charge les attributions dévolues actuellement à plusieurs directions, a-t-il expliqué. Le texte juridique a également pris en considération la nécessité d’intégrer les attributions se rapportant à la logistique et aux chemins de fer dans le nouvel organigramme du ministère, a ajouté le ministère.

Ce décret propose ainsi la création de cinq directions générales dont chacune dispose de directions techniques intégrées, à savoir la direction générale des routes et des transports terrestres, la direction générale des eaux, la direction générale des aéroports et de la marine marchande, la direction de la météorologie et la direction des stratégies, des ressources et des affaires techniques et administratives