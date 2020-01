Le Centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknès a associé les principaux acteurs institutionnels et professionnels du secteur agricole de la région Fès-Meknès à l’établissement d’un diagnostic participatif des principales contraintes et opportunités pour un meilleur essor de ce secteur au niveau de notre région.

Ce travail a été réalisé par des dizaines de cadres du développement et du conseil agricole, de représentants de différentes interprofessions agricoles, de professionnels, d’enseignants-chercheurs, d’experts et de cadres réunis au sein d’un atelier participatif, organisé mardi 07 janvier 2020 au Qualipole Alimentation de Meknès, pour l’identification des contraintes et des opportunités de développement agricole spécifiques à la région Fès-Meknès.

Durant la séance plénière de cette manifestation, présidée par le Chef du CRRA Meknès, l’assistance a suivi deux exposés dont une présentation donnée par le Chef du SRD-CRRA Meknès au sujet des principaux acquis de la recherche agronomique obtenus durant la période 2017-20. Le deuxième exposé donné par la DRA Fès-Meknès a porté sur la présentation du potentiel agricole de la région concernée et sur les différentes avancées notoires enregistrées par plusieurs filières agricoles dans le cadre du Plan Maroc Vert.

Cette présentation a de même mis en saillie les enseignements des différentes actions de développement agricole mises en œuvre ainsi qu’une synthèse des concertations menées par la DRA Fès-Meknès avec les différents acteurs professionnels de sa zone d’action