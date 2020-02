Une convention d’investissement a été signée, ce mardi 18 février à Rabat, par le Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy, et le vice-président senior de l’activité Automotive de TE Connectivity, Matthias Lechner. Elle porte sur la réalisation d’une usine de ladite société à

Tanger Automotive City pour la production de connecteurs destinés au secteur automobile.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du développement au Maroc de ce leader mondial de solutions de connectivité opérant dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique, représente un investissement d’une valeur de 147,25 millions de dirhams qui permettra de générer 500 nouveaux emplois directs.

Ce nouvel investissement témoigne de la compétitivité et de l’attractivité de la place Maroc et atteste de son positionnement affirmé en tant que plateforme mondiale de production et d’exportation de composants et véhicules automobiles, grâce à la vision du Roi Mohammed VI.

TE Connectivity réalise ainsi son 4 e projet, dans le cadre du Plan d’accélération industrielle. Cette société a créé en 2016 deux usines, l’une de production de connecteurs et l’autre d’injection de systèmes de connexion. L’année suivante, 2017, sa 3ème usine spécialisée dans le moulage et l’assemblage de connecteurs pour poids-lourds a vu le jour