Infomédiaire Maroc – Le groupe Caterpillar, constructeur mondial d’engins, d’équipements de chantiers et de solutions de production d’énergie monte un écosystème d’‘‘engins et machines’’ avec le Groupe OCP.

L’objectif de ce partenariat est de mieux se rapprocher du groupe phosphatier, entretenir son parc de machines et engins, mener in situ des opérations de maintenance, fournir des pièces de rechange. ‘‘L’enjeu est de mettre en place de fortes capacités d’entretien et de maintenance aux standards de la marque pour mieux servir le client.

Nous comptons même fabriquer des machines et des process sur mesure et sur place’’, confie David Picard, DG de Caterpillar pour l’Afrique et la région Moyen-Orient, cité par l’Economiste.

Rédaction Infomédiaire