Infomédiaire Maroc – La 5ème édition du Salon international de la Sécurité et de la Défense (ShieldAfrica 2019) a ouvert ses portes mardi dans la métropole économique ivoirienne Abidjan, avec la participation du Maroc.

Au total, ce sont quelque 120 exposants d’une trentaine de pays qui prennent part à ce grand rassemblement des spécialistes africains et internationaux de la sécurité, placé cette année sous le thème « Protection et contrôle des frontières ».

La Maroc est présent aux pavillons de ce Salon à travers la société « The Tactical » qui se définit comme « Intégrateur de solutions de sûreté, sécurité et défense »

Dans une déclaration, son PDG Farouk Arroub a souligné que la participation de « The Tactical » à ce Salon s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du Maroc sur son continent africain.

D’après lui, cette participation renseigne par ailleurs sur la place que « The Tactical » a forgée non seulement au Maroc mais sur le continent africain où elle compte désormais des collaborations avec 16 pays.

Les articles et équipements spécialisés « made in Morocco » que propose la société présentent un rapport qualité-prix pertinent et compétitif, a-t-il ajouté, disant avoir constaté un intérêt « particulier » chez les visiteurs du Salon pour les équipements exposés au stand de la société.

Sur l’ambition de « The Tactical » en rapport avec Shieldafrica 2019, Arroub a confié que « nous souhaitons que cette édition soit le départ d’une ouverture globale sur la toute région ouest-africaine où nous voulons accroitre notre chiffre d’affaires et multiplier nos partenariats ».

Par ailleurs, a-t-il fait savoir, cette édition a permis à la société de dévoiler sa nouvelle marque de tenues et habillements tactiques dénommée « COMMANDO 75 ».

Outre « COMMANDO 75 », la société marocaine « expose les produits et le savoir-faire marocains en la matière ainsi qu’une large offre de configurations sécuritaires de ses partenaires internationaux, leaders de leurs domaines respectifs ».

« The Tactical » était également la seule entreprise marocaine présente fin octobre au Salon Milipol Qatar 2018, prestigieux rassemblement des spécialistes de la sécurité au Moyen-Orient.

La 5ème édition de Shieldafrica réunit, comme à l’accoutumée de ce rendez-vous international, des officiels des ministères de la défense, de la police et de la protection civile, des experts en armement et en équipements militaires et paramilitaires ainsi que des représentants d’entreprises mondiales spécialisées en la matière.

Le salon fait étalage des dernières innovations dans les domaines de la sécurité, défense et protection civile à travers des présentations de matériel et par le biais de démonstrations techniques, conférences et ateliers généralement en huit clos

Organisé dans l’enceinte de l’Ecole de Police d’Abidjan, ShieldAfrica 2019 se poursuivra jusqu’à jeudi 24 janvier.

Rédaction Infomédiaire