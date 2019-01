Infomédiaire Afrique – A l’heure où les échanges intra-continentaux restent trop faibles, les chefs d’entreprises les plus influents du continent ont décidé de se mobiliser et de faire entendre leur voix. Ils convergeront, les 25 et 26 mars prochain à Kigali, pour l’AFRICA CEO FORUM 2019 pour porter au cœur des discussions les urgences à traiter pour faire de l’intégration économique africaine une réalité. L’objectif ? Faire de la mise en application de la Zone de Libre-Echange Continentale (ZLEC) un puissant moteur pour la croissance du secteur privé et l’émergence de nouveaux champions africains.

L’AFRICA CEO FORUM 2019 réunira ses 1 500 participants autour d’un véritable agenda de transformation : Comment mobiliser le secteur privé autour des projets d’infrastructures transfrontaliers ? Quels enseignements tirer du modèle régional de la Communauté d’Afrique de l’Est ? Que doit faire une Afrique unie pour mieux protéger ses intérêts et ses industries ?

A travers une quarantaine de panels, d’études de cas, de témoignages, d’ateliers public-privé et de groupes de travail thématiques, les dirigeants d’entreprises prendront à bras le corps ces sujets clés tout en continuant à approfondir les autres enjeux majeurs pour le développement du secteur privé africain, tels que l’accès des femmes dirigeantes aux conseils d’administration, le potentiel de croissance de l’industrie du tourisme, la bancarisation à l’ère du digital, les marchés régionaux de l’agrobusiness ou encore la gouvernance des entreprises familiales.

Parmi les personnalités de premier plan confirmées pour rythmer les débats : Philippe Le Houérou, Vice-président exécutif et DG de l’IFC ; Jim Ovia, Fondateur et Président de Zenith Bank ; Nadia Fettah, DG de Saham Finances ; Tewolde Gebremariam, P-DG d’Ethiopian Airlines ; Ibukun Awosika, Présidente de First Bank of Nigeria ; Patrick Njoroge, Gouverneur de la Banque centrale du Kenya ; Naguib Sawiris, Président exécutif d’OTMT ; Christina Foerster, P-DG de Brussels Airlines ; Abdulsamad Rabiu, Président executif de BUA Group ; Benedict Oramah, Président d’Afreximbank ; Kuseni Dlamini, Président de Massmart ; Diane Karusisi, P-DG de Bank of Kigali ; Jean-Kacou Diagou, Président de NSIA ; Manuel Mota, P-DG de Mota Engil ; Geoffrey Qhena, P-DG d’IDC ; Habiba Laklalech, DGA de Royal Air Maroc ; Ambroise Fayolle, Vice-président de la Banque Européenne d’Investissement ; Junior Ngulube, P-DG de Sanlam Emerging Markets ; Grégory Clemente, DG de Proparco ; Issad Rebrab, Président de Cévital ; Abderrahmane Benhamadi, P-DG de Condor ; Alioune Ndiaye, P-DG Afrique et Moyen-Orient d’Orange ; Joshua Oigara, P-DG de Kenya Commercial Bank Group ou encore Amy Jadesimi, DG de Ladol.

Rédaction Infomédiaire