ESCA Ecole de Management et HEC Liège viennent de signer une convention de partenariat pour la mise en œuvre à la rentrée prochaine, d’une codiplômation dans le cadre de leur programme International MBA.

S’appuyant sur leur ancrage local et sur leur internationalité, ESCA Ecole de Management de Casablanca et HEC Liège ont joint leurscompétences et expertise pour mettre en place le programme

MBA qui s’adresse aux managers, entrepreneurs et dirigeants de haut niveau cherchant à booster leur carrière à travers une formation à dimension internationale et fortement ancrée dans les réalités du marché marocain.

Le International MBAest axé sur le développement des compétences dans les domaines stratégiques du Management tels que la gestion de la performance, le pilotage de l’innovation et la maîtrise des enjeux stratégiques et est organisé sous forme de séminaires thématiques, d’un séminaire international dans le cadre du programme Global Business Model et d’un projet stratégique en fin de programme.

Les participants bénéficieront d’une formation d’excellence délivrée par deux Business Schools reconnues à l’échelle internationale et seront encadrés par des experts académiques et professionnels de renom.De surcroît, ils auront la possibilité à travers le Global Business Model de découvrir des Business Models originaux dans l’une des capitales économiques mondiales répartis sur les 4 continents dans le cadre de visites d’entreprises et entretiens avec des entrepreneurs et des dirigeants pour échanger autour des Best Practices.

Le International MBAva démarreren octobre 2021 et s’étendra sur une période de 18 mois. Les séminaires seront organisés en week-end à raison d’une à deux fois tous les mois sur le nouveau campus de ESCA Ecole de Management à Casablanca Finance City.

« Intégrer notre International MBA offre à chaque participant d’enrichir ses connaissances managériales et de booster son potentiel de développement de carrière. », évoque M. Wilfried NIESSEN, Directeur Général et Doyen de HEC Liège.

« Nous sommes heureux de cette alliance avec HEC Liège pour contribuer à la formation des entrepreneurs et des dirigeants de demain en renforçant leur leadership et leur capacité décisionnelle. Dans un monde complexe et en pleine mutation, le sens du leadership et la capacité à prendre des décisions de manière agile et éthique sont autant d’atouts indispensables pour la réussite professionnelle. », déclare Dr. Majid EL GHAIB, Directeur Académique du programme International MBA.