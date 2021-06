Le Commissariat Général de la Section marocaine, a dévoilé les orientations de la participation du Maroc à l’Exposition Universelle Dubaï 2020. Cette édition, la première organisée dans un pays de la région MEASA (Moyen-Orient – Afrique – Asie du Sud), se déroulera du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, sur une durée de 6 mois.

Avec plus de 190 pays représentés, tous réunis pour penser le monde de demain, c’est un nouveau chapitre de l’Histoire qui s’écrira à Expo 2020 Dubaï. Le Maroc sera au rendez-vous pour partager sa vision ambitieuse d’un avenir durable, et apportera sa contribution aux efforts et à la collaboration mondiale pour une relance économique post-covid.

Cette participation traduit l’engagement et la mobilisation inconditionnelle du Maroc face aux défis mondiaux, comme l’a souligné Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, dans le message Royal adressé aux participants de l’Exposition Universelle « Expo Milan 2015 », à l’occasion de la cérémonie de célébration de la Journée nationale du Maroc et d’inauguration officielle du Pavillon du Royaume :

« Le Maroc ne fait que réaffirmer sa volonté de contribuer aux efforts engagés face aux défis universels majeurs qui doivent être affrontés avec une vision réaliste et la détermination de gagner les enjeux présents et à venir. »

Expo 2020 Dubaï représentera une formidable vitrine scientifique, industrielle, technologique et culturelle pour le Royaume. Le thème du Pavillon Maroc, « Legacies for the future – frominspiringorigins… to sustainableprogress » (Héritages pour l’avenir – depuis des origines inspirantes… vers un progrès durable), invitera les visiteurs à (re) découvrir le Royaume, son histoire, son identité, ses réalisations tangibles et sa vision du futur.

Pensé comme une invitation à renforcer la coopération internationale afin de relever les grands défis mondiaux d’aujourd’hui et mieux préparer l’avenir, le thème général choisi par Dubaï est d’une évidente actualité : « Connecter les esprits, Construire le futur ». Ce thème sera décliné en trois sous-thèmes – « Opportunité », « Mobilité », « Durabilité » – incarnés par trois districts éponymes qui abriteront les pavillons d’exposition. Le Pavillon Maroc sera situé dans le District « Opportunité », à proximité du Pavillon du pays hôte.

« C’est notre dynamisme et la force de notre engagement que nous souhaitons présenter au monde, en donnant à voir un Maroc, au-delà de ce que nous pouvons imaginer… », déclare Mme Nadia Fettah Alaoui, la Commissaire Générale de la Section marocaine à l’Exposition Universelle Dubaï 2020.

Déclaré LegacyPavilion, le Pavillon Maroc perdurera après l’Exposition au sein du District 2020 de Dubaï, un nouvel ensemble urbain appelé à devenir un centre mondial connecté, dédié à la prochaine génération d’innovateurs.

MIEUX COMPRENDRE LA PARTICIPATION DU MAROC À EXPO 2020 DUBAÏ

Un Maroc ancestral engagé pour les générations futures

À Dubaï, le Maroc s’exposera à travers son patrimoine ancestral, naturel et culturel, ses savoir-faire et ses talents singuliers, tous porteurs d’avenir et d’espoir pour un futur meilleur. Le Pavillon sera l’occasion d’aller à la rencontre des Marocaines, des Marocains, de leurs valeurs, et donnera aux millions de visiteurs attendus l’occasion de s’émerveiller du dynamisme de la jeunesse du pays, de sa capacité à construire, à innover, à surmonter les défis, à s’inscrire dans des logiques durables de développement et de paix. C’est un Maroc historiquement porté par sa capacité à se réinventer sans cesse et à s’inscrire dans une vision pérenne et durable pour les générations futures, qui sera présenté à Dubaï.

Le Pavillon de TOUS les Marocains, dans un emplacement privilégié

Le Pavillon Maroc sera le pavillon de tous les Marocains, qui seront mobilisés dès à présent à travers un riche programme de contenus participatifs sur les réseaux sociaux. A partir du 1er octobre 2021 et pour toute la durée de l’Exposition, un dispositif inédit sera déployé, incluant une riche programmation artistique et culturelle, qui impliquera le grand public marocain d’ici et d’ailleurs.

Sur le site d’Expo 2020 Dubaï, le Pavillon Maroc bénéficie d’un emplacement privilégié, au cœur du district « Opportunité », près du pavillon du pays hôte, les Emirats Arabes Unis et non loin d’Al Wasl Plaza, monument central du site. Son architecture et les techniques mises en œuvre, inspirées des traditions ancestrales de construction en terre, le situent résolument dans le 21e siècle où durabilité et réduction de l’empreinte environnementale sont des enjeux majeurs.

D’une superficie intérieure de 3 500 m2, le Pavillon Maroc proposera une expérience surprenante à la fois informative, immersive et participative. La visite, pensée comme une déambulation autour d’un patio central, donnera accès à 13 salles sur 7 étages, présentant chacune un univers unique : une expérience scénographique à portée didactique, une expérience artistique à vocation inspirante, le tout dans une forme attractive et ludique qui impliquera aussi bien le corps que l’esprit. Le Pavillon Maroc hébergera également une salle de conférences, un espace B2B, un espace VIP, un restaurant gastronomique, un streetfood, une tisanerie et une boutique.

Une programmation culturelle témoin de l’effervescence artistique du Royaume

Durant six mois, le Maroc proposera une programmation culturelle et artistique au sein de son pavillon et dans les différents espaces mis à disposition au sein du site Expo 2020 Dubaï. Cette programmation inclura expositions, performances, spectacles, concerts, animations, défilés, valorisant la diversité culturelle de toutes les régions du Royaume. Des temps forts sont prévus, avec comme point d’orgue le National Day du Maroc, le 26 décembre 2021, date à laquelle le pays sera mis à l’honneur. Le Royaume déploiera, à cette occasion, un programme particulièrement fédérateur et festif. Cette journée permettra à tous les visiteurs, et au-delà, de s’immerger dans la culture et l’effervescence artistique du pays.

Une programmation économique et scientifique à l’image de la dynamique de développement du Maroc

Dans son Pavillon et au niveau des espaces du site d’Expo 2020 Dubaï, le Maroc proposera une programmation diversifiée de conférences, d’ateliers et de rencontres autour de thèmes fédérateurs renvoyant aux grands défis de notre époque tels que l’innovation, la responsabilité environnementale, le défi climatique, les villes du futur, l’agriculture durable… Ce programme permettra au Royaume de partager son ambitieuse vision, de mettre en avant ses réalisations concrètes, et de partager son savoir-faire en la matière avec les visiteurs et participants à l’Exposition.

Une expérience business impactante

Expo 2020 Dubaï, plateforme mondiale unique pour l’échange, favorise aussi la création et le renforcement de partenariats, l’accès à de nouveaux marchés ou encore le développement d’investissements. Doté d’un lounge VIP dédié, d’un restaurant gastronomique et d’espaces événementiels, le Pavillon Maroc sera un lieu privilégié de rencontres B2B et d’événements entre décideurs institutionnels et économiques venus des quatre coins du monde.