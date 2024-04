Fermé en mai 2015 pour rénovation, le Royal Mansour Casablanca a rouvert officiellement ses portes ce 15 avril.

149 chambres, suites et appartements privés, trois restaurants Signature dont un au 23ème étage avec une vue à 360° sur la ville et l’océan, des espaces spa & fitness sur deux étages, un centre de conférences et une salle de bal… Une adresse de renom qui promet une expérience luxueuse et raffinée pour ses visiteurs.

L’ouverture du Royal Mansour Casablanca accompagne l’émergence de la capitale économique sur la scène touristique internationale.

« Ce nouvel hôtel à Casablanca a sa propre personnalité, cohérente avec l’identité de la ville. Comme à Marrakech, la signature Royal Mansour est là : on y retrouve l’excellence du service, la discrétion et la confidentialité chères à nos hôtes. Le tout, dans un lieu d’exception ancré dans sa destination », a fait savoir Jean-Claude Messant, directeur général – Royal Mansour Collection.