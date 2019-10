La NASA a commencé, vendredi, la première sortie dans l’espace entièrement féminine, une première dans les 61 ans d’histoire de l’Agence spatiale américaine.

La sortie dans l’espace entièrement féminine – la première du genre « dans l’histoire de l’humanité », a déclaré la NASA – a débuté à 07h38 (heure de Washington). Les astronautes Christina Koch et Jessica Meir sont sorties de la Station spatiale internationale (SSI) pour remplacer un chargeur de batterie défectueux.

La sortie (spacewalk) historique à l’extérieur du laboratoire en orbite survient plusieurs mois après l’annulation d’une mission similaire réservée aux femmes car la NASA n’avait pas assez de combinaisons correctement configurées et de la bonne taille.

La NASA a annoncé le calendrier et d’autres modifications cette semaine compte tenu des problèmes liés à l’unité de charge/décharge de la batterie de la station spatiale, que Koch et Meir doivent remplacer.

La mission doit durer environ 5 heures et demie, selon la NASA. Les deux astronautes remplaceront le régulateur de puissance défectueux, qui fonctionne depuis 2000 et n’a pas pu s’activer après l’installation de nouvelles batteries lithium-ion sur la station spatiale la semaine dernière.

La NASA a déclaré que la défaillance de l’unité ne posait pas de risque pour les opérations, les membres d’équipage, les expériences de laboratoire ou l’alimentation électrique globale de la station. Néanmoins, l’unité défectueuse empêche les nouvelles batteries lithium-ion de fournir une alimentation supplémentaire à la station.

Ce spacewalk est présenté comme un énorme pas en avant pour l’agence à un moment où la NASA continue de travailler pour mettre en valeur les contributions des femmes.

L’astronaute Kathryn Sullivan a été la première femme américaine à avoir achevé une sortie dans l’espace en octobre 1984 et 220 sorties dans la Station spatiale internationale ont eu lieu depuis décembre 1998. Mais selon la NASA, seules 14 d’entre elles ont participé à une sortie dans l’espace et toutes étaient accompagnées d’hommes. Cette sortie dans l’espace sera la quatrième de Koch et la première de Meir.