Aucune décision de fermeture d’espaces commerciaux à 15h et durant le week end n’a été prise, a indiqué vendredi le ministère de l’Intérieur.

Dans une mise au point publiée suite à la diffusion de messages sur les applications de messagerie instantanée et les réseaux sociaux contenant des allégations mensongères et fallacieuses selon lesquelles il sera procédé à la fermeture de tous les espaces commerciaux à Salé à 15h et durant le week end, le ministère dément catégoriquement ces informations erronées et souligne qu’aucune décision n’a été prise à ce sujet.

La même source ajoute qu’il n’y a aucun changement dans les horaires de travail de toutes les activités commerciales et de service nécessaires qui, précise la mise au point, continueront à offrir leurs services et leurs produits aux citoyens durant la période de l’état d’urgence sanitaire.

Tout en réaffirmant qu’il fera face avec la fermeté et le sérieux requis aux informations fallacieuses susceptibles de semer la panique parmi les citoyennes et citoyens, le ministère de l’Intérieur a souligné qu’il n’hésitera pas à poursuivre toute personne impliquée dans la diffusion d’allégations et de mensonges à même de porter atteinte à la sécurité sanitaire et à l’ordre public, conclut la même source.