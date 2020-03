Les mesures prises par le Maroc pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus COVID-19 et assurer la sécurité sanitaire des citoyens ont été exposées, vendredi à Canberra, lors d’une vidéoconférence avec les étudiants de l’Université Nationale Australienne (ANU).

“Le Royaume est à l’avant-garde mondiale en ce qui concerne les mesures prises pour endiguer le Coronavirus, notamment en mettant en place un système de confinement très strict et en mobilisant d’énormes ressources médicales, financières et humaines pour protéger ses citoyens”, a souligné l’Ambassadeur du Roi à Canberra, Karim Medrek, lors d’une séance de “Questions et Réponses” au cours de laquelle plusieurs thématiques ont été abordées.

Le Royaume a consacré plus de 2,7% de son PIB à lutter contre cette pandémie mondiale, classant le Maroc au 4e rang mondial dans la mobilisation des ressources financières contre COVID-19, a relevé l’ambassadeur, faisant savoir que la stratégie marocaine a été saluée au niveau international, non seulement pour l’efficacité de sa mise en œuvre, mais aussi pour l’implication de toutes les institutions et les composantes de la société marocaine.

Lancé par le Roi Mohammed VI au début du mois de mars, le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) est doté de 10 milliards de dirhams qui serviront à la mise à niveau du système de santé afin de contenir la pandémie, mais aussi au soutien à l’économie nationale, la sauvegarde de l’emploi et la réduction de l’impact social occasionné par cette situation, a indiqué Medrek,

Les questions des étudiants ont également porté sur l’économie du Royaume, sa politique étrangère, sa présence en Afrique, ses relations bilatérales avec l’Australie, son engagement remarquable dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la migration et le changement climatique, ainsi que d’autres questions globales.

L’Ambassadeur a saisi cette occasion pour rappeler les projets structurants lancés au Maroc sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi, permettant au Royaume de se positionner en tant que leader régional et principal hub économique en Afrique.

Par ailleurs, Medrek a passé en revue les réformes entreprises tout au long des dernières décennies sur le plan politique et social, faisant du Royaume un modèle démocratique distingué, vivace et dynamique.

Il convient de souligner que l’Ambassade du Royaume du Maroc en Australie a initié une série de vidéoconférences pour remédier à l’annulation de plusieurs événements en Australie et dans la région, en raison de l’expansion alarmante du Coronavirus.