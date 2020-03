Le président de la Fondation Nationale des Musées (FNM) du Royaume du Maroc, Mehdi Qotbi, a tenu, mardi à Madrid, une rencontre avec le ministre de la Culture et des sports, José Manuel Rodriguez Uribes, qui a été consacrée à l’examen des derniers préparatifs de la saison culturelle marocaine en Espagne en 2020.

Lors de cette réunion, qui s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc à Madrid, Karima Benyaich, et le secrétaire général de la Culture, Javier Garcia Fernandez, les deux responsables ont examiné les préparatifs en cours et les moyens nécessaires pour réussir l’organisation de la saison culturelle marocaine en Espagne (Maroc 2020 à Madrid), visant à donner une visibilité à la création marocaine et à faire découvrir au public espagnol et aux visiteurs du pays ibérique les multiples facettes du patrimoine, de l’histoire et de la culture du Royaume.

Dans une déclaration, Qotbi a souligné que cette rencontre a été une occasion pour examiner les préparatifs en cours pour l’organisation de la saison culturelle marocaine en Espagne, qui sera organisée en partenariat avec l’Ambassade du Maroc à Madrid et l’Ambassade d’Espagne à Rabat, notant qu’ils ont atteint un “stade avancé”.

“Nous avons également examiné les perspectives de renforcement des relations de coopération et de partenariat entre le Maroc et l’Espagne dans le domaine culturel, et surtout muséal, à même de mettre en exergue la diversité et la richesse culturelle et civilisationnelle des deux pays et de consacrer les liens de rapprochement et d’entente entre le peuple marocain et espagnol”, a-t-il fait savoir. Parmi les événements phares devant marquer cette saison figurent une exposition d’archéologie marocaine, qui sera accueillie par le Musée archéologique national à Madrid, et une grande exposition d’art plastique marocain, qui sera installée au Musée national centre d’art Reina Sofia, l’un des plus grands musées d’art moderne et contemporain du monde.

Qotbi a, à cet égard, relevé que l’exposition d’art plastique marocain donnera à voir des oeuvres artistiques de plusieurs artistes peintres marocains retraçant soixante ans de création artistique nationale, notant que l’exposition d’archéologie marocaine vise notamment à permettre aux Espagnols de connaître de près l’histoire, la culture et le patrimoine communs des deux pays.

Il a tenu à préciser que la saison culturelle marocaine en Espagne, qui sera prolongée jusqu’au 2021, sera émaillée également de l’organisation d’expositions de mode, de bijouterie et de photographie, ainsi que de plusieurs activités visant à mettre en avant le patrimoine commun maroco-espagnol et à renforcer la coopération entre les deux pays voisins dans les domaines culturel et artistique.

La saison culturelle marocaine en Espagne devrait permettre au public espagnol de découvrir la richesse et la diversité de la culture marocaine et de s’approcher davantage de la créativité des artistes marocains, ce qui contribuera de manière significative à la promotion du rayonnement de la culture, de l’art et du patrimoine marocains