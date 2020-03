La compagnie aérienne canarienne Binter a annoncé le renforcement de ses liaisons entre le Maroc et les Iles Canaries pendant l’été prochain.



Entre juillet et septembre, Binter ajoutera une troisième liaison sur sa ligne entre Agadir et Grande Canarie, en offrant aux passagers la possibilité de voyager également les dimanches, en plus des lundis et des vendredis, indique la compagnie dans un communiqué.



Binter augmentera également les vols entre Casablanca et Grande Canarie à raison de trois vols hebdomadaires, soit, lundi, jeudi et dimanche.



Pour Marrakech, la compagnie aérienne inclura une nouvelle liaison avec Grande Canarie, les samedis, qui viendra s’ajouter aux deux liaisons hebdomadaires de la compagnie les jeudis et dimanches.



À partir du mois d’avril prochain, Binter ajoutera une liaison directe entre Agadir et Tenerife Nord tous les mercredis, qui opérera jusqu’au mois d’octobre.



La compagnie proposera également une autre liaison sans escale entre l’aéroport de Marrakech et Los Rodeos, tous les mardis pendant les mois de juillet, août et septembre