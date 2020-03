Le Maroc a décidé, en concertation avec les autorités espagnoles de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, les vols aériens et le trafic maritime de passagers, en provenance et à destination de l’Espagne.

Le Roi Mohammed VI et le Roi Felipe VI, se sont concertés à ce sujet, à la suite des échanges qui ont eu lieu entre les Chefs de gouvernements et les ministres de l’Intérieur et des Affaires Étrangères des deux pays.

Le Maroc et l’Espagne, deux pays voisins et partenaires, travaillent dans la coordination totale pour faire face à cette pandémie mondiale