– Mercedes : Restylée en 2018, la Mercedes Classe C devrait se présenter à travers une toute nouvelle génération en fin d’année 2020 dotée notamment d’une motorisation EQ Boost électrifiée.

– Porsche : Grâce à sa technologie hybride rechargeable, le Cayenne Coupé Turbo S e-Hybrid délivre 680 ch sans subir de malus, soit une évasion “environnementale” dans les règles mais avec des moyens lourds.

– Mercedes : Avec le GLB, le constructeur à l’étoile poursuit son offensive, cette fois-ci sur le marché des SUV familiaux, avec une proposition à 7 places.

– Mercedes : L’électrification se poursuit chez le constructeur avec de nouvelles versions hybrides plus abordables : les nouveaux GLA, CLA et CLA Shooting Brake hybrides rechargeables.

– Maroc : Le groupe Auto hall a dégagé un résultat net consolidé de 159 millions de dirhams (MDH) au titre de l’année 2019, grimpant de 6% en glissement annuel à la faveur de la consolidation de ses parts de marché de l’automobile au niveau national.

– Peugeot : Pour la 2ème année consécutive, la 3008 est la voiture la plus fabriquée en France, devançant alors la Toyota Yaris et la 2008.

– Suzuki : Lancée en 2016, la Ignis s’offre un léger restylage et en profite pour faire évoluer ses motorisations avec une micro-hybridation revue.

– Volvo : Deux ans après son lancement, le XC40 s’offre une nouvelle version T5 hybride rechargeable, en attendant la déclinaison électrique.

– Fiat : La 500 électrique se dévoile avec de beaux arguments, à commencer par une autonomie généreuse de 320 km WLTP.

– Mercedes : Après quatre ans de carrière, la Classe E passe par la case restylage en faisant évoluer ses lignes, mais surtout ses motorisations.

– Mercedes : Le CLA Coupé adopte une motorisation hybride rechargeable EQ Power à implantation transversale qui débite une puissance de 75 kW.

– BMW : La marque allemande a présenté une nouvelle version de son célèbre logo à hélice, en deux dimensions et en partie transparent.

– Porsche : Soucieuse d’accueillir ses passagers dans les meilleures conditions, tant en termes de confort que d’infotainment, la nouvelle 911 turbo S accuse un logique embonpoint qu’elle entend contrebalancer à grand renfort de chevaux vapeurs.

– Volkswagen : Après la nouvelle Golf (VW) et la nouvelle Leon (Seat), le groupe achève le renouvellement de ses trois compactes phares avec cette nouvelle Audi A3 de quatrième génération, légèrement plus large (3 cm) et moins haute que sa devancière.

– Mercedes : Après le travail réalisé pour mettre la classe S sur les rails de la voiture autonome, le constructeur a ajouté à la classe E un nouveau volant capacitif permettant de mieux détecter si le conducteur a les mains posées dessus.

– Mercedes : La marque a annoncé l’arrivée en fin d’année de variantes électriques de ses SUV GLA et GLB, baptisés EQA et EQB, qui reposent sur la même plateforme (MFA II) et partageront logiquement la même technologie.

– BMW : Le constructeur a dit à environ 150 employés de son usine de Munich de rester à la maison pendant 14 jours en auto-quarantaine après qu’un de leurs collègues a été testé positif au coronavirus.

– Jaguar : La F-Type fait évoluer son regard à l’occasion de son deuxième restylage, sept ans après sa sortie, avec deux phares plus horizontaux, adoptant des leds signature lumineuse en “J”.

– BMW : Le catalogue des voitures Hybrides au Maroc s’enrichit avec l’arrivée de la nouvelle X5 xDrive45e, une version Hybride Rechargeable qui reprends les mêmes finitions et équipements que les versions thermiques, à savoir Lounge, Heritage, xLine et Pack M.

– McLaren : Comme son nom l’indique, le nouveau joyau de la marque, “765 LT”, extrapole 765 ch de son V8 4.0 l bi-turbo, et 800 Nm de couple (+30 Nm), tandis que 80 kg sont épargnés sur la balance, par rapport à la 720S.

– Dacia : Un véhicule électrique sous la barre des 20 000 euros, avec un peu plus de 200 km d’autonomie : C’est le pari du Spring Electric, promis pour 2021.

– Mazda : Premier modèle électrique de la marque japonaise, le MX-30 revendique quelque 140 chevaux issus de son moteur e-Skyactiv, une puissance très raisonnable pour un SUV aux ambitions familiales, destiné à des trajets quotidiens.

– BMW : Dans le but de mettre en circulation plus de 1 million de véhicules électrifiés d’ici la fin 2021, le constructeur continue d’électrifier sa gamme existante, avec, pour la Série 3, l’arrivée de la 330e dans une carrosserie break Touring.

– Peugeot : Le nom du modèle vainqueur du célèbre prix européen de “voiture de l’année” a été révélé ce lundi, malgré l’annulation du salon de Genève, et c’est la 208 qui l’emporte, soit la troisième récompense pour le Lion depuis 2014.

– Peugeot : Un an après la révélation du concept à Genève, la 508 Sport Engineered se laisse entrevoir dans sa version définitive, à quelques mois de son lancement.

– Mercedes : Le préparateur spécialisé Brabus dévoile une version surélevée à 4 roues du Classe G 63 AMG en configuration pick-up nommée 800 Adventure XLP.

– Renault : Quatre an après son lancement, la Talisman revoit son esthétique, le regard adoptant un nouveau graphisme lié à la technologie LED Matrix, autour d’une calandre rafraichie.