Infomédiaire Maroc – Le Roi Felipe VI d’Espagne a reçu, hier, la présidente de l’Association canarienne des victimes du terrorisme (Acavite), Lucía Jiménez, qui l’a sensibilisé sur les attentats commis par le polisario au Sahara à l’époque coloniale et sur la situation des victimes qui n’ont pas reçu d’aides depuis cette époque.

Et selon le journal espagnol La Provincia, le Roi Felipe VI a montré son intérêt à s’informer sur les différents aspects et questions pas encore résolus pour les veuves et orphelins des victimes de ces attentats, comme c’est le cas des personnes qui travaillaient à l’entreprise Phosboucraa entre 1974 et 1977, à l’époque où le Sahara était une colonie espagnole.

Rédaction Infomédiaire