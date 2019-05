Le Roi Juan Carlos 1er, qui avait abdiqué en 2014 au profit de son fils le Roi Felipe VI d’Espagne, a annoncé son retrait définitif de la vie publique à partir de juin prochain, indique un communiqué de la Maison royale espagnole.

Dans une lettre adressée à son fils, « le Roi Juan Carlos 1 er (81 ans) a communiqué au Roi Felipe VI d’Espagne sa volonté et son souhait de cesser de prendre part à des activités institutionnelles et de parachever ainsi son retrait de la vie publique le 2 juin, 5 ans après l’annonce de son abdication », précise la même source. « Depuis mon abdication le 2 juin 2014, j’ai mené, tout au long de ces dernières années, des activités institutionnelles avec le même engagement au service de l’Espagne et de la Couronne », souligne le Roi Juan Carlos 1 er dans sa lettre. Et d’ajouter que, 5 ans après cette date, « le moment est venu de tourner une nouvelle page de ma vie et de parachever mon retrait de la vie publique », soulignant qu’il s’agit d’une décision méditée prise avec conviction.