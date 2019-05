L’écrivain-journaliste et DG de l’agence MAP, Khalil Hachimi Idrissi, a été élu, à Casablanca, nouveau président de la ‘‘Confrérie des Compagnons de Gutenberg-Maroc’’, lors de l’Assemblée générale de cette Association, qui regroupe des professionnels de l’Ecrit engagés pour la propagation et le développement de la lecture et la culture au Maroc.

Et outre Hachimi Idrissi, le nouveau bureau de la Confrérie compte Mohamed Berrada (président d’honneur), Bahia Amrani et Fathia Bennis (vice-présidentes), Abdou Moukite (trésorier, chargé du protocole) et Hassan Habibi (secrétaire général).

Le nouveau bureau compte également dans ses rangs Mohamed Mbarki (commission plaidoyer), Youness Benchekroun (commission du livre), Moulay Driss Alaoui Mdaghri (commission culturelle), Abdekader Retnani (commission salons et expos), Karima Yatribi (commission international), Samira Sitail (commission communication), Driss Guerraoui (commission juridique), Jamal Bennani (commission jeunesse) et Mohamed Berrada (commission chapitre solennel).