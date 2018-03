Infomediaire Maroc – Bureau Veritas vient d’acquérir une participation majoritaire dans Groupe Labomag, le leader des services de tests et d’analyses de produits agroalimentaires au Maroc.

Depuis sa création en 2000, Groupe Labomag, à travers ses filiales Labomag et Qualimag, est le partenaire d’un grand nombre de sociétés agroalimentaires marocaines et leur fournit des services de traçabilité et de contrôle qualité des matières premières agricoles et produits alimentaires. Basé à Casablanca, le groupe dispose d’un autre laboratoire à Agadir. Il emploie 104 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,8 millions d’euros en 2017.

Groupe Labomag va permettre à Bureau Veritas d’opérer sur de nouveaux marchés en offrant une large gamme de services aux principaux acteurs agroalimentaires en Afrique afin de réduire les risques, d’assurer la qualité et d’améliorer la productivité tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Rédaction Infomediaire.