“De la saison balnéaire en juillet à celle de la rentrée début septembre, Essaouira dispose désormais d’une feuille de route exhaustive, rationnelle et réaliste qui autorise tous les espoirs pour les jours d’après”, a déclaré, ce samedi, André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi et Président-Fondateur de l’Association Essaouira-Mogador.

S’exprimant au cours de la 3ème rencontre du cycle de visioconférences qui, depuis fin avril, réunit une fois par semaine les représentants de la société civile souirie, des opérateurs touristiques et des acteurs de la scène culturelle et artistique, Azoulay a souligné “l’exceptionnelle convergence, cohérence et synergie ayant caractérisé cette réflexion collective, volontariste et pragmatique, qui a permis d’optimiser et de conceptualiser en un temps record les contenus et les scénarios de faisabilité de la stratégie multidisciplinaire qui pourrait être mise en œuvre dès le mois de juillet”.

Dans cette perspective, le Conseiller du Roi s’est félicité de l’écoute et des apports précieux des plus hauts responsables de la Province d’Essaouira qui ont accompagné cette démarche dès son lancement.

“Cette convergence et la complémentarité de la mobilisation de tous a été et sera un atout décisif pour la réussite de cette approche ouverte, créative et participative qu’Essaouira a choisi de privilégier”, a affirmé Azoulay, en rappelant que l’Association Essaouira-Mogador, qui a initié cette démarche en partenariat avec le Conseil Provincial du Tourisme (CPT), a dès le départ mis en relief le fait que “cet agenda souiri s’inscrirait dans le cadre réglementaire décidé par le gouvernement, et c’est la raison pour laquelle nous avons mis au point pour chaque projet trois scénarios de faisabilité, le minimal, le médian et l’optimal”.