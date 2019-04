The Global Influenceurs Summit (GIS-2019), un événement dédié aux bloggers, youtubers, influenceurs, médias et professionnels de la communication digitale parmi les nationaux et étrangers, tiendra sa 3è édition, du 5 au 7 avril à Essaouira.

Cet événement, qui s’ouvre, cette année, à une plus large communauté d’influenceurs (hommes et femmes) toutes catégories confondues : Fashion, beauté, lifestyle, voyages, art et culture, cuisine, sport, jeux, économie, politique, est parrainé par André Azoulay, Conseiller du Roi et président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador.

Et pour cette nouvelle édition, des personnalités, expertes dans différents domaines, ont été invitées et feront le déplacement pour cet événement.