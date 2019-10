La ville d’Essaouira s’apprête à renforcer sa connectivité aérienne à travers l’inauguration, fin octobre, de deux liaisons aériennes d’une importance cruciale pour l’activité touristique et pour l’attractivité de la cité des Alizés.

Ainsi, une nouvelle ligne aérienne reliant l’aéroport international « Bruxelles Zaventem » à l’Aéroport International Essaouira-Mogador sera lancée officiellement le 29 octobre par la compagnie irlandaise « Low Cost » Ryanair. Une fois inaugurée officiellement, cette desserte aérienne sera assurée à travers deux vols hebdomadaires directs (mardi et samedi).

Dans le même élan du renforcement soutenu de la connectivité d’Essaouira, la même compagnie « Low Cost » procèdera également à partir du 29 courant, à l’inauguration officielle de la desserte aérienne reliant Londres-Stansted à la cité des Alizés. Cette liaison aérienne s’effectuera à travers deux vols hebdomadaires directs reliant les deux villes, chaque mardi et samedi.

A noter que la ville d’Essaouira a été, par le passé, connectée à Londres par la compagnie aérienne EasyJet. Et ce n’est pas tout, puisque la ville d’Essaouira vient d’être connectée tout récemment à la ville française de Marseille, via deux vols hebdomadaires assurés par la compagnie »Ryanair » chaque lundi et vendredi.