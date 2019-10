Mandarin Oriental, Marrakech est honoré d’annoncer sa sélection parmi le top 30 des Meilleurs Hôtels d’Afrique au terme des votes du Readers’ Choice Awards 2019, initiative du groupe Condé Nast Traveler.

Cette prestigieuse récompense célèbre annuellement les plus grands acteurs de l’industrie hotellière mondiale sur la base d’opinions de plus de 600 000 lecteurs avertis partageant leurs expériences de voyage.

La 32ème édition du prix du choix des lecteurs s’est vu étudier la candidature de plus de 10 000 hôtels et resorts sélectionnés par les voyageurs. Ainsi, seules 15% des propriétés et établissements les plus prisés à l’échelle mondiale ont été distingués par ce prix.

‘‘Mandarin Oriental, Marrakech revêt chaque détail d’une attention particulière afin de créer un havre de luxe où l’héritage marocain rencontre le charme oriental. Etre sélectionné et voté parmi les 30 meilleurs hôtels d’Afrique est une représentation des efforts déployés par Mandarin Oriental, Marrakech afin de préserver la confiance de ses fans et de s’inscrire dans une quête d’expérience exclusive où l’héritage marocain rencontre le charme oriental’’, explique un message parvenu à Infomédiaire Maroc.