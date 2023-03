Les Marocains sont prêts à consommer local à condition que le produit soit dans un rapport qualité/prix acceptable, révèle une étude sur la perception du consommateur marocain par rapport au label « Made in Morocco », dont les principaux points ont été présentés mercredi à Rabat à l’occasion de la Journée nationale du consommateur.

« Les Marocains sont prêts à consommer local et réduire la part de l’importé dans leur panier et par conséquent contribuer au développement de l’entreprise locale et au développement économique du pays, à condition que le produit soit dans un rapport qualité/prix acceptable », indique l’étude réalisée par la Fédération Nationale des Associations du Consommateur (FNAC) en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce. En outre, elle indique que 62,6% des personnes sondées se sont déclarées confiantes vis-à-vis des produits fabriqués au Maroc, dont 21% se disent très confiantes.

Quant aux secteurs pour lesquels les Marocains préfèrent le made in Morocco, 36,5% des sondés, quel que soit l’âge, le niveau d’instruction ou la classe sociale, citent en premier les produits alimentaires d’origine marocaine. Cela reflète une forme de fierté pour la qualité des produits gastronomiques marocains et que le coût des produits alimentaires est moindre que les produits importés.

Derrière l’alimentation, le second type de produits cités est l’automobile avec 29,3%, puis le textile avec 26,2%, et en dernier l’électronique et l’électroménager avec seulement 9% en moyenne. Maintenant, pourquoi consommer local? Il ressort que 36,7% des interrogés citent la contribution à l’économie en premier, la deuxième raison citée est le prix avec 33,2% puis la qualité avec 30,1%. Quel que soit l’âge, le niveau d’instruction ou la classe sociale, les sondés mettent au même pied d’égalité les trois critères de sélection à savoir : le prix, la qualité et la contribution à l’économie. Globalement, les Marocains sont prêts à consommer local et réduire la part de l’importé dans leur panier et par conséquent contribuer au développement de l’entreprise locale et au développement économique du pays, à condition que le produit soit dans un rapport qualité/prix acceptable. Par ailleurs, questionnés sur l’importance du label « Made in Morocco » pour le choix des produits, 34,7% des interrogés trouvent que le label « Made In Morocco » est utile pour le choix des produits. Cependant, 24,1% jugent le label « Made In Morocco » inutile pour le choix des produits.

S’inscrivant dans le cadre du programme du gouvernement, pour la période 2021-2026, visant à promouvoir la compétitivité nationale et à soutenir la compétitivité du label « Made in Morocco », l’enquête s’est déroulée entre le 25 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, auprès d’un échantillon de 3.000 personnes de 18 ans à 65 ans (1.500 en ligne et 1.500 en face à face).

L’objectif de cette étude est d’appréhender les facteurs comportementaux qui interviennent dans le choix des produits de consommation, de comprendre le comportement du consommateur face aux produits marocains et son niveau d’information et de faire une évaluation de l’impact de consommer marocain sur la relance économique afin de dégager des recommandations pour la promotion des produits marocains.