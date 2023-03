La valeur globale du programme prévisionnel des marchés de bâtiment et des travaux publics (BTP) du ministère et des établissements sous sa tutelle, au titre de l’année 2023, dépasse les 45 milliards de dirhams, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Barka.

Intervenant à l’ouverture d’une journée d’information sur les programmes prévisionnels des marchés de BTP du ministère et des établissements sous sa tutelle, au titre de l’année 2023, Baraka a indiqué que ce montant global est réparti sur les secteurs de l’eau (14 milliards de dirhams), des routes et autoroutes (environ 13,6 milliards de dirhams), des ports (5,05 milliards de dirhams) et des équipements publics (13 milliards de dirhams).

Après avoir noté que la mobilisation de l’assiette foncière demeure l’un des mécanismes les plus importants contribuant à la réalisation des diverses infrastructures publiques, il a confirmé que les services du ministère de l’Equipement et de l’Eau et des établissements sous sa tutelle sont soucieux de prendre toutes les mesures proactives nécessaires à la mobilisation des biens immobiliers en relation avec la mise en œuvre de leurs programmes, en procédant notamment à la programmation des fonds nécessaires qui sont de l’ordre de 1,5 milliard de dirhams pour l’exercice 2023.

De même, les services du ministère œuvrent pour l’établissement d’un système efficace à même de prévenir les litiges sur les marchés publics, et les litiges en général, en assurant leur bonne gestion à travers des solutions alternatives consensuelles conformément aux mécanismes et procédures judiciaires en vigueur, a-t-il relevé.

Cette rencontre a été l’occasion pour Baraka de présenter les projets les plus importants lancés en 2022, mettant en avant l’importance du secteur des BTP et son rôle pivot dans la mise en œuvre des stratégies sectorielles.

Il a affirmé que le ministère cherche à mettre en œuvre des réformes réglementaires, législatives et institutionnelles d’accompagnement en vue d’atteindre plus d’efficacité, de transparence et de bonne gouvernance dans l’exécution des marchés publics avec la qualité nécessaire, au moindre coût et dans les délais impartis.

Cette rencontre, marquée par la participation des professionnels du secteur de BTP dans toutes ses composantes et des institutions concernées, se veut une occasion pour permettre aux professionnels du BTP une meilleure visibilité sur la commande publique et de découvrir de près les projets du secteur de BTP pour l’année 2023 et ce, dans le cadre de la consolidation de la transparence, de la compétitivité et de la bonne gouvernance. Elle ambitionne aussi de permettre aux entreprises et aux acteurs du secteur de mieux se préparer pour réaliser les programmes d’investissements prévus dans de meilleures conditions.