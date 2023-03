Après le succès de sa première édition, l’événement LGAMING AWARDS est de retour pour sa deuxième édition afin de célébrer les meilleures équipes Esports, streameurs et créateurs de contenu dans le monde du Gaming/Esport au Maroc. L’événement s’est lancé le 18 février 2023 et se clôturera par une cérémonie de remise de prix le 21 Mars 2023 au théâtre Mohammed V de Rabat.

LGAMING AWARDS a pour objectif de soutenir et de promouvoir les opportunités qu’offre le marché marocain, tout en célébrant, inspirant et cultivant l’esprit d’innovation et de créativité dans le domaine du Gaming/E-sport. Cet événement vise à développer la scène du Gaming/E-sport au Maroc pour l’intégrer dans la scène internationale de l’industrie des jeux vidéo.

La compétition se déroule en quatre phases, commençant par une phase d’inscription des candidats sur le site web lgamingawards.com. La phase de vote du public suivra, puis la désignation du comité du jury composé d’acteurs majeurs du Gaming/E-sport nationaux et internationaux, y compris des éditeurs de jeux. Enfin, la phase de déclaration des gagnants se fera lors d’une cérémonie physique dans la ville de Rabat.

LGAMING AWARDS est en partenariat avec le ministère de la culture de la jeunesse et de la communication ainsi que la fédération royale marocaine des jeux électroniques. La société HP sera le partenaire hardware et sponsor officiel de l’événement sous ses marques OMEN et Victus.

La compétition désignera six gagnants répartis sur six catégories : Best Male streamer, Best Female streamer, Best E-sport team, Best E-sport player, Best content creator et Best caster/Host. En plus de la cérémonie de remise de prix, l’événement offrira des concerts durant les remises de prix avec des artistes de la scène urbaine marocaine. Il y aura également des masterclass et des présentations et des interventions dont celle du ministre de la Culture de la Jeunesse et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Après le lancement de l’événement le 18 février 2023, la compétition a connu une participation massive des acteurs marocains du Gaming/E-sport. Plus de 400 participants répartis sur les 6 catégories. D’autre part, le vote du public a été au rendez-vous avec plus de 167000 votes et a désigné les 5 nominés des 6 catégories.