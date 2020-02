Une rencontre de communication avec les étudiants et étudiantes sur les opportunités et offres d’études au sein des Instituts supérieurs et des universités russes, a eu lieu récemment à Safi.

A cette occasion, les étudiants du lycée qualifiant Charif Al Idrissi ont pris connaissance des différentes opportunités post-baccalauréat à l’étranger notamment en Russie, des conditions d’accès aux établissements universitaires, ainsi que des opportunités d’emploi possibles au terme de l’obtention de diplômes délivrés par ces établissements.

A noter que cette rencontre de communication a été encadrée par le directeur-attaché du Centre russe des sciences et de la culture relevant de l’ambassade de Russie à Rabat, Maxim Egorov, du Conseiller au centre russe, Abdelatti Doughmi, de la responsable du service des affaires Nord-ouest Afrique au groupe des universités d’Etat russes (Racus), Anna Dekonova.

A cette occasion, Dekonova a passé en revue les différentes spécialités ouvertes aux étudiants dans le cadre du programme “Racus” dans les branches littéraires, scientifiques et techniques, ainsi que les méthodes d’inscription, d’études et d’encadrement des étudiants lors de leurs séjours en Russie.

“La Russie offre aux étudiants étrangers la possibilité de tirer profit d’un enseignement supérieur de qualité et ce conformément aux standards mondiaux dans ce domaine, tout en leur permettant de s’ouvrir et mieux s’imprégner des traditions et us qui caractérisent la société russe”, a expliqué de son côté Egorov.

Dans une déclaration à la presse, il a mis en avant l’importance de consolider et développer la coopération internationale dans le domaine de l’enseignement supérieur et de persévérer sur la voie de la conclusion d’accords de partenariat entre les universités russes et leurs consoeurs étrangères.

Le directeur provincial de l’Education Nationale à Safi, Mohamed Zamhar, a fait savoir que cette rencontre de communication s’insère dans le sillage de la promotion des voies de coopération et d’échange des expertises dans les domaines éducatif et professionnel au Maroc et en Russie et ce, au service des générations montantes de la province de Safi en particulier.

Dans une déclaration similaire, il a ajouté que l’ouverture sur des établissements d’enseignement étrangers est de nature à générer une vraie dynamique sociale, à favoriser l’accès à la modernité, tout en consolidant davantage les liens humains et ce, dans la perspective de doter l’administration et l’économie nationales de cadres marocains compétents à même d’assurer la relève et de contribuer positivement aux efforts de développement.

Cette rencontre de communication, rappelle-t-on, s’inscrit dans le cadre du programme d’orientation pédagogique annuel mené par la direction provinciale de l’éducation nationale à Safi et grâce à l’encadrement du Centre provincial d’information et d’appui à l’orientation, en partenariat avec l’Association Marocaine des Cadres d’orientation et de planification pédagogique (section Safi).

Le Groupe “Racus” a été créé en 1991 à Saint-Pétersbourg, avec des branches dans 64 pays notamment au Proche et Moyen Orient, en Asie, en Afrique, en Amérique Latine, en Europe et dans les pays de la Confédération des Etats Indépendants (CEI).

Ce groupe offre des conseils et des informations sur les études au sein des universités russes, sur le système de qualification, les cursus d’enseignement, les conditions d’acceptation et d’inscription des étudiants étrangers, ainsi que sur les spécificités inhérentes au séjour et à la vie en Russie, outre l’assistance en matière de choix des spécialités et des universités tout en tenant compte de la volonté et des attentes des étudiants