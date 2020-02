L’association Notaire Conseil d’Entreprise (NCE), premier réseau français de notaires spécialisés dans le droit des affaires, se félicite du lancement, vendredi dernier à Marrakech, par des Marocains de l’association NCE-Maroc.

Cette structure indépendante lancée par Me Abdelmadjid Bargach, notaire à Rabat, a pour objectif de réunir les notaires marocains spécialisés en droit des affaires pour constituer un réseau solide de confrères souhaitant partager leurs expériences et mieux faire connaître leurs compétences, indique un communiqué de NCE. NCE Maroc et NCE France vont signer prochainement une convention de partenariat qui permettra à la structure française d’apporter son expérience et de partager les enseignements tirés de ses dix premières années d’existence, fait savoir le communiqué, ajoutant que les notaires français pourront également intervenir auprès de leurs confrères marocains dans le cadre de formation sur des problématiques spécifiques.

NCE Maroc vise à communiquer pour sensibiliser les chefs d’entreprise et les dirigeants marocains aux compétences notariales et au rôle de conseil que peuvent tenir ces professionnels dans la gestion quotidienne de leur structure. Les notaires, de part leurs connaissances à 360 degrés tant de l’environnement familial que professionnel de leurs clients, peuvent en effet accompagner et conseiller les dirigeants sur l’ensemble de leurs problématiques pour sécuriser leur environnement juridique.

NCE est une association régie par la loi de 1901 qui a pour mission de promouvoir le rôle des notaires auprès des entreprises, des entrepreneurs, des porteurs de projets en matière juridique, fiscale et patrimoniale, tant au niveau professionnel que privé.

Les notaires membres du réseau NCE reçoivent des formations mensuelles via des conférences interactives sur l’ensemble des problématiques liées au droit des affaires. Ils ont également accès à un fonds documentaire complet et régulièrement mis à jour. Ils bénéficient du réseau NCE permettant un échange de bonnes pratiques et une assistance technique en cas de difficulté sur un dossier. Les membres de l’association s’engagent au moment de leur adhésion à respecter les valeurs de l’association