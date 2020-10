Issu du rapprochement des groupes Eumatech et EDI Xperts, Weexa se présente comme le nouvel acteur incontournable de l’intégration des flux B2B. Sa présence à l’international dans différents secteurs d’activité et son expertise éprouvée sur les différentes solutions de pilotage des flux de données en font un groupe de référence.

Dans un marché atomisé où les grands acteurs de l’intégration informatique sont peu présents, la dématérialisation des flux de données (qui concerne plusieurs dizaines de milliards d’euros de CA à l’échelle mondiale), communément appelée EDI, est un sujet plus que jamais d’actualité dans un monde professionnel où l’on demande à l’entreprise de digitaliser tout type de processus.

Intervenant sur l’intégralité de la chaîne de valeur, Weexa se positionne sur les activités de conseil opérationnel, de pilotage, d’intégration et de support de flux B2B. Le groupe a dans ce sens noué des partenariats forts depuis une vingtaine d’années avec les principaux éditeurs internationaux du secteur.

Cette diversité lui permet d’adresser différents marchés verticaux (le retail, l’automobile, la santé, la logistique, le transport…) et d’accompagner à la fois ses clients grands comptes à l’international mais aussi les entreprises de taille intermédiaire (ETI).

« Nous intégrons une large gamme de solutions nous permettant d’industrialiser la dématérialisation de dizaines de milliers d’échanges quotidiens pour de grands groupes. Mais nous sommes également capables de mettre en place des portails B2B en mode Saas pour des PME/PMI gérant relativement peu de volumes » déclare Malik Touimi Benjelloun, Directeur Marketing et Communication du groupe Weexa.

Couverture internationale et croissance organique forte Weexa accompagne ses clients à l’international, grâce notamment à ses implantations à l’étranger : France, Turquie, République Tchèque, Hongrie, Maroc, Royaume-Uni, Japon et Thaïlande. Cette présence à l’international permet à Weexa de couvrir aisément les zones EMEA et APAC, tout en intervenant ponctuellement sur le continent américain où une implantation est prévue dans un futur proche.

Le groupe va consacrer la fin de l’année 2020 et l’ensemble de l’année prochaine à consolider sa position de leader sur son périmètre métier. « Nous anticipons une croissance organique importante et il n’est pas impossible que nous ayons recours à de la croissance externe. Nous sommes aujourd’hui le seul acteur spécialisé à gérer l’intégration des flux B2B de bout en bout, ce qui nous confère un atout majeur par rapport à la concurrence », ajoute Jérôme Fleury, Président du groupe Weexa.

Une équipe pluridisciplinaire et fortement expérimentée

Avec plus de 90 collaborateurs et une équipe dirigeante composée de profils issus de secteurs d’activité différents, Weexa propose à ses clients des expertises très complémentaires.

Weexa est en effet le résultat du rapprochement entre les groupes EDI Xperts (entreprise spécialisée dans l’intégration de données, fondée en 2009 par Pablo Cardoso et Tan Nguyen) et Eumatech (spécialisée dans le pilotage de flux d’information, fondée en 2002 par Jérôme Fleury, Laurent Leboisne et Malik Touimi Benjelloun).