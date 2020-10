Le Prix Nobel de médecine 2020 a été décerné à Harvey J. Alter (USA), Michael Houghton (Royaume-Uni) et Charles M. Rice (USA), pour leurs travaux sur l’hépatite C, a annoncé ce lundi l’Assemblée Nobel de l’Institut Karolinska à Stockholm, l’organe qui attribue cette prestigieuse distinction.



“Le prix Nobel de cette année est décerné à trois scientifiques qui ont apporté une contribution décisive à la lutte contre l’hépatite à diffusion hématogène, un problème de santé mondial majeur qui cause la cirrhose et le cancer du foie chez des personnes du monde entier”, a expliqué l’Assemblée.



Les trois nouveaux lauréats ont fait des découvertes majeures qui ont conduit à l’identification d’un nouveau virus, le virus de l’hépatite C.



Avant leurs travaux, la découverte des virus de l’hépatite A et B avait été un pas en avant critique, mais la majorité des cas d’hépatite à diffusion hématogène restaient inexpliqués.



La découverte du virus de l’hépatite C a révélé la cause des autres cas d’hépatite chronique et a rendu possible des analyses de sang et de nouveaux médicaments qui ont sauvé des millions de vies.



Harvey J. Alter est né en 1935 à New York. Il a obtenu son diplôme de médecine à la faculté de médecine de l’Université de Rochester et a suivi une formation en médecine interne au Strong Memorial Hospital et aux hôpitaux universitaires de Seattle. En 1961, il rejoint les National Institutes of Health (NIH) en tant qu’associé clinique. Il a passé plusieurs années à l’université de Georgetown avant de retourner au NIH en 1969 pour rejoindre le département de médecine transfusionnelle du centre clinique en tant que chercheur principal.



Michael Houghton est né au Royaume-Uni. Il a obtenu son doctorat en 1977 au King’s College de Londres. Il s’est joint à GD Searle & Company avant de rejoindre Chiron Corporation, Emeryville, Californie en 1982. Il a déménagé à l’Université de l’Alberta en 2010 et est actuellement titulaire d’une chaire d’excellence en recherche du Canada en virologie et professeur Li Ka Shing de virologie à l’Université de l’Alberta où il est également directeur de l’Institut de virologie appliquée Li Ka Shing.



Charles M. Rice est né en 1952 à Sacramento. Il a obtenu son doctorat en 1981 du California Institute of Technology où il a également suivi une formation postdoctorale entre 1981-1985. Il a créé son groupe de recherche à la Washington University School of Medicine, St Louis en 1986 et est devenu professeur ordinaire en 1995. Depuis 2001, il est professeur à la Rockefeller University, New York. De 2001 à 2018, il a été directeur scientifique et exécutif du Centre pour l’étude de l’hépatite C à l’Université Rockefeller où il reste actif.