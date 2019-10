Le salon international Innovation week in Africa (IWA 2019) aura lieu du 11 au 15 décembre à Rabat, sous le thème « Dans l’obscurité, c’est l’invention et l’innovation qui va illuminer notre univers », a annoncé OFEED Maroc, initiatrice de l’événement.

Organisée avec le soutien de la Fédération internationale des associations d’inventeurs (IFIA) et du Conseil de Lisbonne pour la paix, la tolérance, l’innovation et la science (Gi40), cette édition verra la participation de 42 pays, dont huit pays africaines, à savoir le Maroc, l’Egypte, le Sénégal, le Mali, le Soudan, la Zambie, L’Angola et le Liberia.

S’inscrivant dans le cadre d’accompagnement des plans du gouvernement sous la Haute Vision de SM le Roi Mohammed VI de faire du Maroc un acteur majeur dans le domaine de la science et de la créativité, ce salon vise à exposer et promouvoir les innovations venant du monde entier et récompenser les meilleures d’entre elles, ainsi que de mettre en contact les innovateurs avec les opérateurs publics et privés.