La Fondation allemande Friedrich Naumann pour la Liberté (FFN) s’est félicitée de la situation des établissements pénitentiaires au Maroc et ce lors d’une série de conférences tenues récemment dans les villes de Calw, Bretten et Karlsruhe au Baden-Wurtemberg sur la situation des droits de l’homme dans les prisons.

Ces conférences s’inscrivent dans le cadre du projet lancé par cette Fondation en 2017 visant à mettre en place des clubs des droits de l’homme pour les prisonniers, piloté par le directeur de la FFN Maroc, Olaf Kellerhoff, qui a effectué des visites à plusieurs établissements pénitentiaires marocains et eu des rencontres avec les prisonniers et les responsables de ces prisons.

Et à ce sujet, le directeur de la FFN Maroc a mis en exergue les efforts déployés dans ce domaine, notamment la réforme et la modernisation des prisons qui répondent dorénavant aux standards internationaux en la matière, la lutte contre la surpopulation carcérale à travers la construction de nouveaux établissements et la qualification et la réintégration des prisonniers dans la société par la voie de programmes de formation dans les domaines professionnel, artistique et de l’enseignement.