Une trentaine de collaborateurs de ABL Aviation, une compagnie de leasing aérien basée à Dublin, se sont réunis à Marrakech, durant deux journées, pour le meeting annuel des cadres sous le thème de « l’Optimisation au service de l’aéronautique ». Selon un communiqué de la compagnie, les collaborateurs d’ABL Aviation ont fait le déplacement à Marrakech, venant du siège social de l’entreprise à Dublin et de ses quatre bureaux situés à New York, Hong Kong, Dubaï et Casablanca, avec comme objectif de débattre du thème de l’optimisation en prenant comme cas d’étude : le potentiel d’optimisation qu’offre le modèle d’affaires d’ABL Aviation aux compagnies aériennes. Depuis sa création en 2015, le loueur d’avion, ABL Aviation a généré environ 550 millions de dollars d’investissements et est à l’origine du financement, location et gestion de 22 avions dans le monde. Cette compagnie qui s’est installée au Maroc en 2017, avait démarré effectivement ses activités à Casablanca en mai dernier et devient de ce fait, la seule et unique entreprise basée en Afrique à offrir un service complet de location d’avions commerciaux. ABL Aviation a obtenu récemment le statut CFC (Casablanca Finance City) en vue d’investir dans le marché aéronautique africain et faire de Casablanca son hub régional pour l’Afrique en apportant des solutions de financement uniques dans le continent.