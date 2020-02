La ville de Laâyoune accueille, du 26 au 28 février, la 3ème édition du Forum Maroc-Etats insulaires du Pacifique, sous le signe de la consolidation des liens de coopération, de la mise en œuvre des engagements pris dans ce sens, de l’unification des voix et de la promotion de la prospérité partagée.

Le choix de la capitale du Sahara marocain pour abriter cet événement diplomatique phare porte en lui une très forte charge symbolique dans cette conjoncture particulière et hautement significative marquée par l’ouverture de représentations consulaires de plusieurs pays africains à Laâyoune tout comme à Dakhla.

En plus de cette vocation diplomatique, les provinces du Sud du Royaume sont devenues un carrefour commercial important et un pôle de développement économique régional au service des populations, mais aussi du continent africain et de la coopération Sud-Sud, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.

En effet, la présence des représentants des Etats insulaires du Pacifique sur le sol marocain dénote une très forte conviction en le rôle du Royaume en tant que modèle probant, sérieux et crédible de coopération Sud-Sud.

Le Forum de Laâyoune offre donc le cadre idoine pour engager une réflexion profonde sur les défis liés au changement climatique, à la promotion des énergies renouvelables et à la concrétisation des Objectifs de développement durable (ODD), qui constituent aussi bien pour le Maroc que pour ces pays des axes majeurs de leurs priorités nationales.

Le Royaume, sous le leadership du Roi, est le porte-voix d’un sursaut climatique planétaire, et n’a eu de cesse d’appeler à faire bloc face aux défis du changement climatique, qui se trouve au cœur des préoccupations nationales des Etats insulaires du Pacifique.

Lors de la COP22 tenue à Marrakech en 2016, le Royaume n’a ménagé aucun effort pour faire entendre la voix des pays les plus vulnérables aux changements climatiques, au premier rang desquels se trouvent les pays du continent africain et des Etats insulaires du Pacifique.

Cette 3ème édition se veut en outre la concrétisation des idéaux et valeurs que sous-tend une coopération Sud-Sud fédérant les synergies entre le Royaume et les Etats insulaires du Pacifique dans le cadre de partenariats de coopération économique et commercial gagnant-gagnant.

Le Forum de Laâyoune constitue en outre une opportunité pour approfondir, sur fond de consolidation du dialogue politique, une coopération multidimensionnelle entre le Maroc et les Etats insulaires du Pacifique, dans le cadre d’une approche solidaire et innovante touchant notamment les domaines de l’éducation, de l’environnement, du tourisme responsable et soucieux de la préservation des écosystèmes, du transport et du développement durable.

Force est de constater que le Royaume et les Etats insulaires du Pacifique partagent les mêmes points de vue concernant les questions d’intérêt commun et font prévaloir la recherche de solutions pacifiques pour régler les conflits par la négociation et le dialogue.

C’est dans ce contexte que les Etats insulaires du Pacifique appuient les efforts de l’ONU pour trouver une solution politique négociée et durable au conflit artificiel autour du Sahara marocain et accueillent favorablement le plan marocain d’autonomie dans les provinces du Sud.

Les provinces du Sud, engagés dans une dynamique de développement tous azimuts, pourraient servir de modèle et de plateforme multiplicatrice d’opportunités de coopération avec les Etats insulaires du Pacifique.