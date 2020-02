La 18ème édition du forum de développement des routes aériennes “CONNECT 2021” se tiendra du 24 au 26 février 2021 à Tanger, ont annoncé mardi l’Office national des aéroports (ONDA) et l’Office national marocain du tourisme (ONMT), les hôtes de cet événement.

Après Cagliari (Italie) en 2019 et Antalya (Turquie) en 2020, CONNECT a choisi Tanger pour sa 18ème édition de 2021, ont indiqué les deux offices dans un communiqué conjoint, notant que le forum est le rendez-vous annuel du développement des connexions aériennes vers l’Europe.

C’est un événement incontournable pour les aéroports, les compagnies aériennes, les fournisseurs de l’industrie du secteur du transport aérien ainsi que les professionnels du Tourisme, poursuit la même source, ajoutant que durant 3 jours, ce salon international réunira plus de 600 participants et proposera un espace de discussions et de rencontres entre compagnies aériennes, aéroports et décideurs de l’industrie touristique, favorisant les rendez-vous one-to-one.

Il offrira également un programme de conférences et de tables rondes portant sur l’actualité et les grands enjeux de l’aérien.

Il s’agit aussi de faire découvrir aux compagnies les potentialités d’une destination, un aéroport et sa zone de chalandise, convaincre d’ouvrir, de développer ou de pérenniser des liaisons aériennes, se connecter à un maximum de pays européens, voilà les objectifs qui expliquent la participation d’un grand nombre d’aéroports et de compagnies aérienne à CONNECT, précisent les organisateurs.

En outre, CONNECT offrira à la ville de Tanger une visibilité exceptionnelle auprès des compagnies, une occasion inédite pour l’ONDA et l’ONMT de promouvoir cette région et d’effectuer un networking intensif auprès des compagnies aériennes afin d’asseoir l’image de la destination et renforcer son attractivité.

Dans ce sens, le Directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, a souligné que “c’est une grande consécration pour la destination Tanger d’abriter cette édition 2021 de Connect”, avant d’ajouter: “c’est une opportunité exceptionnelle de mettre en avant les potentialités touristiques, culturelles et naturelles dont regorge la Région Tanger Tétouan Al Hoceima, et inciter ainsi les décideurs de l’industrie aérienne à renforcer la connectivité de la destination avec les grands bassins émetteurs de touristes”.

De son côté, le Directeur général de l’ONDA, Zouhair Mohammed El Aoufir, a souligné que “lors de cet événement, nous aurons l’occasion de présenter les importantes infrastructures aéroportuaires dont dispose la région. Ainsi que le projet de développement de l’aéroport de Tanger qui portera sa capacité à 5 millions de passagers par an”, notant que “nous présenterons également le dispositif novateur des mesures incitatives que nous offrons aux compagnies aériennes qui viendront desservir les trois aéroports de cette région”.

Il est à rappeler que “CONNECT 2021” est la 2ème édition qui sera organisée au Maroc après celle de Marrakech en juin 2014. “CONNECT” se présente ainsi comme une composante majeure dans la promotion de la destination Maroc.

Conscients de l’enjeu du développement touristique du Maroc, de son potentiel et de son attractivité, l’ONDA, l’ONMT et le Conseil Régional du Tourisme de la Région Tanger Tétouan Al Hoceima, déploieront leurs efforts en parfaite synergie lors de cette rencontre, pour mettre en avant les différents atouts de la destination Maroc en général et la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima en particulier, pour une meilleure commercialisation des offres touristiques et aériennes et le renforcement de la connectivité aérienne