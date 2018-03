Infomediaire Maroc – Le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, a indiqué que ce qui a été publié par l’organisation Amnesty International au sujet des événements de Jerada « manque d’équité et ne comporte pas des données réelles ». Les événements qu’a connu la semaine dernière la ville de Jerada n’ont pas entravé la poursuite de la mise en œuvre des engagements et des mesures pris par le gouvernement dans les domaines de la santé, de l’enseignement, de l’industrie, l’agriculture et de l’énergie, a tenu à préciser El Khalfi lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, tenu ce jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, M. Saad Eddine El Othmani.

Il a indiqué que les mesures prises par le gouvernement notamment celles concernant les autorisations des coopératives relatives à l’intégration des ouvriers des puits abandonnés (cendriers), la démolition de ces puits et la protection sociale sont en cours d’exécution, ajoutant que les efforts se poursuivent pour rendre justice à la population de Jerada et améliorer ses conditions de vie. Le ministre délégué a rappelé, par ailleurs, que le droit de manifester est garanti dans le cadre de la loi et qu’en contrepartie les forces publiques ont aussi le droit d’intervenir dans le respect strict des dispositions de la loi.

