Le rapport national, présenté par le Maroc au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), a suscité une interaction positive, mardi à Genève.

À l’occasion de l’examen du rapport national au Palais des Nations, dans le cadre de la 4ème session de l’EPU (2017-2022), les représentations diplomatiques auprès des Nations unies ont salué les actions du Maroc en faveur du renforcement de son système des droits de l’Homme, tout en exprimant leur soutien aux chantiers et aux réformes lancés par le Maroc dans divers domaines.

Les intervenants ont notamment salué le plan d’action national en matière de démocratie et des droits de l’Homme (PANDDH) et le travail continu en faveur de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), soulignant l’avancée considérable réalisée dans ce sens depuis l’adoption de la Constitution de 2011.

Les programmes à caractère social, lancés par le Maroc pour venir en aide aux catégories vulnérables, lutter contre la pauvreté et intégrer tous les groupes sociaux dans la vie socio-économique ont été favorablement accueillis par les délégués, qui ont rendu hommage à l’engagement du Royaume pour relever des défis mondiaux liés au développement durable et à la protection des droits des migrants.

La délégation marocaine, conduite par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a présenté, à cette occasion, des données exhaustives chiffrées sur les engagements du Maroc en matière de droits de l’Homme.

Les représentants des différents secteurs nationaux ont ainsi présenté les programmes et politiques adoptés pour l’autonomisation de la femme, la réforme du code de la famille, la préservation du droit à l’éducation, à la santé et au travail, la lutte contre la pauvreté, ainsi que la protection des femmes victimes de violences, des migrants, des personnes à besoins spécifiques et des libertés publiques.

Le débat interactif, présidé par le président du Conseil des droits de l’Homme, Federico Villegas, a connu participation de l’ambassadeur représentant permanent du Maroc, Omar Zniber.

Le Maroc figure parmi les pays qui participent à la 41ème session du groupe de travail du mécanisme de l’EPU, qui se tient du 7 au 18 novembre. Les précédents EPU du Maroc ont eu lieu en avril 2008, mai 2012 et mai 2017.